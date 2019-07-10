Иерусалим, , 12:07 — REGNUM

Глава совета работников израильской авиакомпании «Эль-Аль» Шарон Бен-Ицхак призывал сотрудников компании присоединиться к партии «Ликуд», возглавляемой премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом стало известно 9 июля, сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Отмечается, что призыв вступить в партию касался не только самих работников национального авиаперевозчика, но также их семей. Сообщение с призывом было распространено администрацией компании через рабочие чаты в мессенджере WhatsApp. При этом руководство совета работников заявило, что подобные призывы «не имеют отношения к политическим взглядам сотрудников».

Сообщения администрации «Эль-Аль» вызвали шквал недовольства со стороны работников. «Нас пытаются использовать в политических целях. Нам пытаются доказать, что голосование за «Ликуд» обеспечит компании лучшее будущее», — заявила одна из стюардесс авиакомпании.

В то же время администрация компании отказалась от каких-либо комментариев.