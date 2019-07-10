Бузулук, Оренбургская область, , 10:04 — REGNUM

В Оренбургской области с компании требуют 68 млн рублей в качестве компенсации за вред, причиненный природе. В Бузулукский райсуд поступил иск в отношении предприятия, специализирующегося на транспортировке нефтепродуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Установлено, что в апреле 2019 года произошла разгерметизация отвода трубы из-за несанкционированной врезки на магистральном нефтепроводе в районе села Державино в Бузулукском районе. В результате произошла утечка нефтесодержащей жидкости на земельный участок лесного фонда. Площадь загрязнения плодородного слоя почвы нефтепродуктами составила более 5 тыс. квадратных метров.

Причиненный окружающей среде ущерб оценили примерно в 68 млн рублей. Эту сумму прокурор потребовал взыскать с компании, загрязнившей землю.