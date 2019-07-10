Ярославль, , 10:04 — REGNUM

Прокуратура Ярославля начала проверку по сообщениям жителей города в социальных сетях о состоянии нового городского кладбища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Кладбище в Селифонтово

Единственное действующее до недавнего времени кладбище города Осташинское переполнено. Его закрыли в мае. Людей начали хоронить на кладбище Ярославского района около деревни Селифонтово в 24 километрах от города. Для этого на кладбище был выделен новый участок.

Однако его благоустройством городские власти почему-то не озаботились. В июне дождей не было, и горожане добирались до мест захоронений по грунтовым дорогам. Но с началом дождей добраться до могил оказалось крайне сложно. Люди публикуют в социальных сетях видео похорон с гневными комментариями.

«Новое муниципальное кладбище в Селифонтово. Там их два: одно для поселения, втрое для города. Это видео с городского кладбища. Знакомый заехал перед похоронами проверить дорогу. Пока шёл упал. В день похорон всё было ещё хуже, несмотря на то, что были в сапогах. Гроб везли от автобуса к могиле на джипе, иначе никак не донести. «Буханка» копарей вообще застряла. Порвали три троса. Вот такой последний путь в Ярославле», — написал в группе «Дороги Ярославля» в Facebook Владимир Русанов.

О том, что кладбище переполнено, городские власти знали давно, но никак не могли подобрать для него новый участок. Захоронения в Селифонтово стали временной мерой до строительство новой очереди Осташинского кладбища. Правда, и там места хватит ненадолго. Вопрос о городском погосте до сих пор не решен.

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