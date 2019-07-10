Пермь, 10 июля 2019, 10:05 — REGNUM
Житель Перми Андрей Тюлькин готовится к двухгодичному путешествию в Таиланд. Транспортом, на котором пермяк будет следовать по маршруту, станет велосипед, сообщают СМИ.
Поездка начнётся 2 августа. Протяженность пути составит 25 тыс. километров. Путешественник пересечет несколько стран: туда — Россию, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Лаос, Таиланд, Вьетнам, и обратно его путь пройдет через Китай, монгольскую и российскую часть Алтая, отмечает портал 59.ru.
Андрей Тюлькин отправится в путешествие в одиночку. Он обещает вести он-лайн дневник. Для этого пермяк будет останавливаться в гостиницах, чтобы подключаться к интернету и отправлять отчеты.