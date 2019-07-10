Пермь, , 10:05 — REGNUM

Житель Перми Андрей Тюлькин готовится к двухгодичному путешествию в Таиланд. Транспортом, на котором пермяк будет следовать по маршруту, станет велосипед, сообщают СМИ.

Поездка начнётся 2 августа. Протяженность пути составит 25 тыс. километров. Путешественник пересечет несколько стран: туда — Россию, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Лаос, Таиланд, Вьетнам, и обратно его путь пройдет через Китай, монгольскую и российскую часть Алтая, отмечает портал 59.ru.

«Будем стремиться покорить Азию. Я давно мечтал на велосипеде доехать до родины — Кыргызстана. Так что это будет первым этапом, потом Китай, а оттуда уже в Таиланд», — сказал путешественник.

Андрей Тюлькин отправится в путешествие в одиночку. Он обещает вести он-лайн дневник. Для этого пермяк будет останавливаться в гостиницах, чтобы подключаться к интернету и отправлять отчеты.