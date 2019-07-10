Душанбе, , 09:43 — REGNUM

За первое полугодие 2019 года от уголовной ответственности в Согдийской области Таджикистана освобождены 114 подозреваемых в экстремизме. Об этом заявил прокурор области Хабибулло Вохидов на расширенном заседании коллегии областной прокуратуры, сообщает агентство «ТаджикТА».

По его словам, за отчетный период в области было зарегистрировано 395 преступлений экстремистского характера. Кроме того, прокуратура Согдийской области расследовала 1203 уголовных дела, из которых 599 направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух месяцев 2019 года в Таджикистане зарегистрировали 4,7 тыс. преступлений, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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