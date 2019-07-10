Куала-Лумпур, , 09:35 — REGNUM

Премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду сегодня, 10 июля, исполнилось 94 года, сообщает Sindonews.

Через свою страницу в Facebook премьер-министр поблагодарил всех, кто прислал ему поздравления.

«Спасибо за поздравления, которые я получил сегодня. Мои надежды очень просты, что я смогу завершить работу по руководству Малайзией на пути к её выздоровлению. Для меня большая честь служить этой стране», — написал Махатхир Мохамад в своем аккаунте.

Поздравления с днем рождения также поступили от ряда международных деятелей, в том числе от премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна.

«С 94-м днём рождения, Махатхир бин Мохамад! С нетерпением жду встречи на параде, посвященном национальному дню в следующем месяце. Сердечно поздравляю с днем рождения», — написал Ли Сянь Лун в Facedook.

Напомним, Махатхир Мохамад родился 10 июля 1925 года. Впервые он стал премьер-министром страны в 1981 году в возрасте 56 лет. Затем в 2003 году после 22 лет пребывания у власти Мохатхир Мохамад ушел в отставку. Однако пятнадцать лет спустя он вернулся к власти после победы на выборах 2018 года.