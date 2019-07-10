Белу-Оризонти, Бразилия, , 09:34 — REGNUM

В Бразилии вынесен приговор по делу горнодобывающей компании Vale, эксплуатировавшей прорвавшуюся в январе дамбу в штате Минас-Жерайс, сообщает новостной портал G1.

Суд в Белу-Оризонти приговорил компанию к возмещению всего ущерба, причиненного в результате прорыва дамбы. Прорыв дамбы не только унес человеческие жизни, но навредил местной экономике и окружающей среде. Точная сумма предназначенная для возмещения, не озвучена. Суд уже арестовал активы Vale в размере 11 млрд реалов (€2,5 млрд) для компенсационных выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв дамбы в Бразилии произошел 25 января 2019 года. В результате поток воды и грязи смыл населенный пункт Брумадинью, погибли по меньшей мере 248 человек. 22 человека до сих пор значатся в списках пропавших без вести. Незадолго до трагедии инженеры из филиала немецкой компании TÜV Süd признали дамбу безопасной.

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