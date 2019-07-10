Москва, , 09:00 — REGNUM

В первую смену (в июне) в оздоровительных детских лагерях России за нарушения требований санитарного законодательства выписано более 36 млн рублей штрафов, сообщили в Роспотребнадзоре

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Снято с реализации более 28,5 тонны опасной для здоровья детей пищевой продукции. Отстранены от работы около 600 человек, в том числе более 350 сотрудников пищеблоков.

Деятельность 11 учреждений для детского отдыха детей приостановлена. Четыре лагеря закрыты за нарушения. Для привлечения к административной ответственности в суды направлено 180 дел.

Подробнее: Более 2,5 млн детей отдохнули в оздоровительных лагерях в июне

Как сообщало ИА REGNUM, в России в первую смену в оздоровительных лагерях отдохнули более 2,5 млн детей. В июне работали 33 тыс. детских учреждений.

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