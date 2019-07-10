Улан-Удэ, , 09:20 — REGNUM

Большинство объектов социальной инфраструктуры и транспорта в Бурятии недоступно для инвалидов. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

«В большинстве районов республики прокуроры выявили ненадлежащие условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и транспорта», — отметили в ведомстве.

В 20 районах республики здания органов местного самоуправления, аптечных, лечебных учреждений, организаций культуры, образования и торговли не оборудованы пандусами, поручнями. Вблизи зданий не выделяются бесплатные места для парковки транспортных средств инвалидов.

Недоступным для маломобильных групп населения остается общественный транспорт. В 15 районах республики пассажирские автобусы не оборудованы подъемными платформами, необходимая для инвалидов зрительная информация не продублирована для слабовидящих.

«Руководителям органов местного самоуправления и автотранспортных предприятий внесено 44 представления об устранении нарушений закона, в отношении 17 перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях. Устранение нарушений находится на контроле прокуроров», — добавили в прокуратуре.

В итоге 37 зданий были оснащены пандусами, а также создано 31 парковочное место.

Впрочем, не только районы республики недоступны для инвалидов. В 2018 году министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова решила проверить на доступность для туристов и спортсменов с инвалидностью гостиницы в Улан-Удэ. В результате она упала, попытавшись заехать в инвалидном кресле в гостиницу.

Между тем число людей с инвалидностью в республике только растет, несмотря на то, что в среднем по России оно снижается. Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 по 2017 год на 10 тыс. взрослого населения Бурятии число людей с первично установленной инвалидностью выросло с 60,8 до 67,3. По всей стране показатели снизились с 58,9 в 2015 году до 56,4 в 2017-м.

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