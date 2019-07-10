Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM

Общая сумма штрафов за нарушение законодательства в сфере импорта товаров в Казахстан составила 3,2 млрд тенге ($8,3 млн) с начала 2019 года. Об этом заявил заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов республики Жайдар Инкербаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, за отчетный период против участников внешнеэкономической деятельности принято более 80 штрафных санкций. Кроме того, с начала 2019 года органы госдоходов провели хронометражные обследования в отношении 50 участников внешнеэкономической деятельности, импортирующих товары из Китая.

Председатель комитета добавил, что почти все участники проверки ведут финансово-хозяйственную деятельность с нарушением действующего законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля сотрудники комитета государственных доходов Казахстана пресекли попытку ввоза 39 грузовых автомобилей из Китая с поддельными документами по оценке соответствия.