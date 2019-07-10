Оренбург, , 08:44 — REGNUM

В Оренбургской области прокуратура через суд потребовала расторгнуть брак жительницы Абдулинского района с гражданином Афганистана. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районном надзорном ведомстве, причиной для иска стала фиктивность брака.

Факт заключения брака между оренбурженкой и иностранцем для получения разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации был выявлен в ходе прокурорской проверки соблюдения миграционного законодательства. Брак заключен в феврале 2019 года, но без намерения создать семью. Фактически брачно-семейные отношения супружеская пара не вела, вместе никогда не проживала.

В результате регистрации брака гражданин Афганистана получил право для подачи заявления на разрешение на временное проживание в Российской Федерации. В настоящее время брак признан фиктивным, запись о его заключении аннулирована.

Стоит отметить, это не единичный случай, когда в регионе аннулируют фиктивные браки местных жителей с иностранцами. Так, в 2018 году расторгнут брак 38-летней жительницы Оренбургского района с 24-летним гражданином Афганистана. В этом же году аннулированы фиктивные браки гражданки Узбекистана и жителя Шарлыкского района, гражданина Вьетнама и жительницы Абдулинского района.