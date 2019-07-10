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Известный онлайн-шутер (шутер — игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) DayZ с элементами выживания получит режим «королевской битвы» Survivor GameZ. Об этом 10 июля сообщил портал Rock Paper Shotgun.

Компьютерная игра DayZ

По имеющейся информации, альфа-тест начнется в ближайшее время, те, кто купил игру, уже могут оставить заявку на специальной странице портала проекта. Матчи будут проходить в три фазы: первые две зоны будут иметь обозначенные границы, те, кто их нарушит, получат свое наказание.

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Стоит напомнить: несмотря на то, что Survivor GameZ является разработкой Bohemia Interactive, это название впервые было использовано ещё в 2012 году в PVP-мероприятии (Player versus Player — игрок против игрока), которое организовало сообщество поклонников игры.

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