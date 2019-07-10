Рим, , 08:57 — REGNUM

Эритрейцы, проживающие в Италии, провели в Риме демонстрацию, нацеленную против эритрейского правительства после того, как оно закрыло все медицинские центры, находящиеся в ведении католической церкви, передает BBC Tigrinya.

Один из протестующих Десбела Мехари в воскресенье, 7 июля, заявил журналистам, что церковные медицинские центры предоставляют качественные услуги, и их закрытие затронет самых бедных и уязвимых.

Напомним, что в прошлом месяце правительство Эритреи распорядилось закрыть все медицинские учреждения, находящиеся в ведении католической церкви. Затем, неделю назад, власти приказали католическим монахиням, которые жили в клиниках, покинуть территорию.

Источники сообщили журналистам, что монахиням, которые управляли больницей в Загере, деревне в 30 км к северу от столицы Асмэры, было запрещено брать с собой любое больничное оборудование.

Больница предоставляла услуги по охране материнства и общую практику для деревень в этом районе. Монахиня сказала ВВС, что «эта акция вредит людям».

Ранее католические епископы Эритреи в своих пастырских письмах призывали к национальному примирению, политическим реформам и справедливости. Активисты считают, что это послужило причиной репрессий против католической церкви Эритреи.

Но в заявлении правительства страны говорится, что закрытие клиник соответствовало постановлению 1995 года, которое «ограничивает деятельность религиозных учреждений в области развития».