Киев, , 08:58 — REGNUM

Национальный банк Украины (НБУ) отреагировал на информацию о нелицензионном шрифте, использованном в дизайне купюры номиналом 1 тыс. гривен, сообщило 9 июля информационное агентство УНИАН.

«Национальный банк Украины проверяет информацию, распространённую средствами массовой информации относительно вероятного использования нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривен и изучает ситуацию с привлечением экспертов банкнотно-монетного двора и юристов Национального банка», — сказано в сообщении.

О результатах проверки расскажут общественности.

Напомним, ранее украинский дизайнер Богдан Гдаль обнаружил, что дизайнеры Нацбанка Украины использовали для оформления купюры шрифт Bickham Script, которым владеет компания Adobe.

«Особой пикантности этой ситуации добавляет то, что как оказалось, этот же шрифт НБУ использовал в купюре номиналом 20 гривен, которую представили в прошлом году. И, похоже, он должен быть использован на обновлениях всего модельного ряда гривны в номиналах 200, 100, 500 и 1000 гривен», — рассказал дизайнер.

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