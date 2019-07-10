Пермь, , 08:29 — REGNUM

В Перми с 15 июля начнут проверку готовности образовательных учреждений к новому учебному году. В общей сложности комиссии предстоит проверить 274 объекта: 128 детских садов, 128 школ и 18 учреждений дополнительного образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

В состав комиссии войдут чиновники муниципального департамента образования, МЧС и МВД России, представители Росгвардии и федеральной службы безопасности. Они проинспектируют состояние систем пожарной и антитеррористической безопасности, уровень оснащенности технологическим оборудованием пищеблоков, состояние систем канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения, оснащение мебелью, а также доступность зданий образовательных учреждений для маломобильных групп граждан. Приемка образовательных учреждений завершится 9 августа.

Стоит отметить, летом в образовательных учреждениях начались текущие ремонты. К новому учебному году планируется завершить капремонт корпуса школы №30 в микрорайоне Вышка-2, начнется капитальный ремонт школ №22 и №127. Кроме того, в планах на ближайшую трехлетку строительство и реконструкция четырех зданий школ.