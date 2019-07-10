Нур-Султан, , 08:28 — REGNUM

Бывший заместитель министра образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева приговорена к штрафу в размере 2500 месячных расчетных показателей (МРП), сообщает 10 июля издание Informburo.

Решением Есильского районного суда №2 Нур-Султана размер штрафа рассчитан на дату совершения преступления. Окончательный размер штрафа составил 5,9 млн тенге ($15,3 тыс.). После вынесения приговора Суханбердиеву освободили из-под стражи в зале суда.

Второй фигурантке дела, бывшему директору школы-гимназии Елене Шеверняевой, суд назначил штраф в размере 1,2 млн тенге ($3,12 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против Эльмиры Суханбердиевой были выдвинуты обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. По версии суда и следствия, Суханбердиева совместно с Еленой Шеверняевой управляла частной школой через подставных лиц.

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