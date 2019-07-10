Сорочинск, Оренбургская область, , 08:13 — REGNUM

В Оренбургской области в суд направлено уголовное дело о покушение на убийство 29-летней жительницы Сорочинска. В совершении преступления обвиняется ее бывший супруг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, днем 18 марта 2019 года после ссоры между бывшими супругами мужчина, желая смерти своей бывшей жене, двигаясь на автомобиле умышленно сбил женщину. До этого, экс-муж высказывал угрозы убийством.

Стоит отметить, ДТП попало под камеры видеонаблюдения. Весной запись появилась в интернете. На видео видно, как женщина шла по безлюдной дороге с телефоном в руках и не успела отреагировать на быстро приближающуюся машину. Жительница Сорочинска выжила. По данным следствия, ее здоровью нанесен вред средней тяжести.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. У бывших супругов есть совместный двухлетний ребенок.

Примечательно, что ранее женщина обращалась в полицию с заявлениями о неправомерных действиях ее бывшего супруга в отношении нее, однако должных профилактических мер полицейскими принято не было. В адрес начальника районного отдела внутренних дел внесено представление с требованием устранить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.