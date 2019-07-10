Красноярск, , 07:27 — REGNUM

Гуманитарный груз для пострадавших от паводка отправляется из Красноярска в Иркутскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июля в краевом правительстве.

Уточняется, что несколько грузовых машин повезут для жителей соседнего региона предметы первой необходимости. В первую очередь пострадавшим от паводка требуются продукты питания длительного хранения, бутилированная вода, а также средства личной гигиены.

По словам замруководителя агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Евгения Мусса, гуманитарная помощь направляется жителям Чунского района Приангарья. Машины выйдут 10 июля.

«Будет несколько грузовиков с продуктами, одеждой, вещами первой необходимости. Кроме этого, рассматривается вопрос о выделении из краевого резерва мотопомп», — отметил Мусс.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение, вызванное затяжными дождями, началось в в Иркутской области 26 июня. Реки вышли из берегов и затопили более 10 тысяч домов, в которых проживают более 34 тысяч человек. Тысячи жителей региона обратились за медицинской помощью, сотни были госпитализированы. На восстановление региона после наводнения, по последним имеющимся данным, потребуется 31,2 млрд рублей. На сегодняшний день известно о 24 погибших.

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