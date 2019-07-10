Курган, , 07:18 — REGNUM

В Курганской области четыре коррекционные школы оснастят новым оборудованием в рамках национального проекта «Образование». На эти цели регион получит из федерального бюджета 17 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Средства будут направлены в Введенскую, Шадринскую, Лебяжьевскую и Каргапольскую коррекционные школы-интернаты. Они предназначены на обновление оборудования и оснащение мастерских, учебных кабинетов, а также кабинетов психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы.

К примеру, для Введенской коррекционной школы приобретут оборудование для швейной, парикмахерской и столярной мастерских. Для кулинарной мастерской закупят посудомоечную машину, кухонный комбайн, микроволновую печь и наборы посуды. Мастерская агропромышленного профиля пополнится оборудованием для теплиц и сельхозинвентарём. Обновятся и учебные классы по таким предметам, как математика, биология, история и другим.