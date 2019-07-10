Магадан, Магаданская область,
10 июля 2019, 04:06 — REGNUM
Бывший главный санитарный врач РФ, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал инициативу властей Магадана о запрете кормления птиц, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Мнение самих магаданцев разделились.
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«В принципе, никаких угроз реальных сегодня нет. Да, голуби крайне неопрятные, даже не знаю, почему Пабло Пикассо
сделал их птицами мира. Они также переносят орнитоз — общее заболевание для них и для человека. Однако, если бы среди голубей сейчас началась эпидемия, мы, конечно же, об этом знали. Хотя, теоретически, такая возможность существует. В своё время в Москве, например, доминировали вороны. Это признак грязного города — кормовая база позволяет им размножаться. Если же сейчас среди птиц будут преобладать голуби, то они действительно могут быть источником заболевания, такие случаи известны. Однако на сегодня у меня нет никаких объективных данных, что они представляют какую-то угрозу. Что касается кормления голубей, такая культура у нас существует, даже периодически поощряется. Однако, если возникнут предпосылки для опасений, мы поставим вопрос о запрете такой практики».
Геннадий Онищенко
На улицах Магадана в особо многолюдных местах появились таблички с предупреждением о запрете кормления голубей. При этом магаданцы в соцсетях спорят в правомерности запрета и штрафов. Одни призывают оставить в покое «птиц мира», другие предупреждают о не очень благополучных последствиях.
«Я голубей не обижал и обижать не буду. Милые мирные птички, радующие глаз. А нельзя мэра не кормить?»
Михаил Сидорков
«Голуби — это крысы с крыльями! Ещё со времён правления Борджиа их нещадно истребляют во всех «демократических» странах Европы и штрафы за кормление там тоже есть, и не маленькие. Не понимаю чего вы все так разволновались?»
Irina Kreneva
И даже придумывают анекдоты:
— За что сел?— Трёх человек за деньги убил, а ты?— Птиц покормил.— Начальник! Отсели меня от этого маньяка!
Как сообщало ИА REGNUM, власти Магадана ввели штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей за кормление голубей в городе.