Кострома, , 02:53 — REGNUM

Опекунские семьи и приемные родители в Костромской области будут получать повышенное пособие. Такое решение принял губернатор Сергей Ситников.

Пособие на содержание детей-сирот, воспитывающихся в семьях опекунов и в приемных семьях вырастет до 7500 рублей в месяц. Сейчас эту выплата в Костромской области выдается 1054 семьям.

Увеличена и ежемесячная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. С сентября на каждого из 1507 детей будет выделяться по 250 рублей на проезд в городском, пригородном и муниципальном транспорте.

Напомним, что по данным Росстата, на 2017 год Костромская область занимала второе место в Центральном федеральном округе по доле детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях. В занимающей первое место Москве показатель равен 93,3%, в Костромской области — 91,2%.

В целом по России лидирующий позиции занимали Ингушетия и Чечня — 100%, худший показатель у Магаданской области — здесь число сирот, воспитываемых в семьях, составляет лишь 62,2%.