Анкара, , 02:09 — REGNUM

Турция ожидает приезда в страну около 250 тысяч российских полицейских и их семей для отдыха в стране с августа 2019 года, сообщает Daily News.

По словам главы Средиземноморской туристической ассоциации Эркана Ягчи, в Турции ожидают пика посещаемости местных курортов российскими силовиками во второй половине августа. Предполагается, что сотрудники МВД РФ только сейчас начинают планировать свои отпуска и в связи с этим могут приехать отдыхать в Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев разрешил сотрудникам МВД РФ посещать для отдыха Турцию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается, что благодаря этому решению турпоток из России в Турцию и Таиланд может вырасти на сотни тысяч человек в год.

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