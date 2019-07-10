Тирасполь, , 01:27 — REGNUM

Присутствие российских войск в Приднестровье — гарантия того, что республика находится под надёжной защитой России, которая не допустит кровопролития и братоубийства на берегах Днестра. Об этом заявил начальник Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье Дмитрий Зеленков на церемонии по случаю 24-й годовщины создания ОГРВ, передает ИА REGNUM.

По его словам, боевое знамя ОГРВ в Приднестровье — символ мира и спокойствия для каждого местного жителя. «Мы, воины великой России, со всей ответственностью заявляем, что сделаем всё возможное для сохранения мира на этой благодатной земле», — сказал Зеленков.

Присутствовавший на мероприятии президент Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что история пребывания российского солдата на берегах Днестра уходит в далекие века и всегда была неразрывно связана с историей Приднестровья: «Русский, советский солдат и солдат современной России охраняет здесь мир и покой с конца XVIII века и до сегодняшних дней», — отметил глава государства.