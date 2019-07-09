Бирск, , 22:40 — REGNUM

Центром торжеств, посвященных Дню семьи, любви и верности в Башкирии, в этом году стал город Бирск. В мероприятиях принял участие врио главы республики Радий Хабиров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Врио главы Башкирии с супругой вручают медали Пресс-служба главы Башкирии

Четырём семьям, которые внесли значительный вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, были вручены медали «Родительская доблесть».

В частности, наградами удостоены: семья Зариповых из Стерлитамака, которые воспитали четырёхкратного чемпиона зимних Паралимпийских игр Ирека Зарипова; семья Михайловых из Мишкинского района, которые воспитали пятерых детей, в том числе чемпиона зимних Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Кирилла Михайлова; семья Сергеевых из Куюргазинского района, где воспитывается девять детей — трое родных, трое приёмных, а также трое детей-инвалидов, взятых под опеку; семья Федориных из Бирского района, которые воспитывают 11 детей, включая двоих приемных.

«Сегодня мы вместе с вами начинаем большую, добрую традицию — каждый год собираться именно здесь, в Бирске и благодарить всех наших родных и близких за то, что они есть. Потому что семья — это самое главное, то, во имя чего мы живём, что даёт нам силы жить и работать», — сказал Хабиров.

Радий и Каринэ Хабировы Пресс-служба главы Башкирии

Руководителя республики поддержала супруга Каринэ Хабирова, она пожелала, чтобы в каждой семье люди берегли друг друга.

«Чтобы от нашего тепла и того, что происходит у нас в семьях, мы могли согреть ещё кого-то, кто рядом с нами», — сказала она.

Врио главы Башкирии получил подарок от председателя Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентины Петренко — голуби, вьющие своё гнездо. Хабиров отметил, что передаст его в Бирский музей как напоминание о начале традиции проведения в Бирске Дня семьи, любви и верности.

Мероприятие завершилось праздничным концертом с участием мастеров искусств республики, а также выступлением Антона и Виктории Макарских.

Торжества в Бирске Пресс-служба главы Башкирии

ИА REGNUM напоминает, День семьи, любви и верности отмечается в память о муромских святых Петре и Февронии. Главный символ праздника — ромашка.

В России в 2019 году официально праздник отмечается в 12-й раз. В 2002 году молодежь города Мурома предложила возродить традицию празднования Дня Петра и Февронии. В 2008 году идею поддержала Русская православная церковь.