Москва, , 21:00 — REGNUM

Текущий 2019 год может стать самым жарким в истории, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Музеон Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За прошедшие пять месяцев, с января по май, 2019 год находится в ранге самых жарких лет на третьем месте после 2017 и 2016. Но если температурный феномен продержится до конца года, вероятность чего равна 50%, то 2019 год станет самым жарким за всю историю наблюдений», — сказал Роман Вильфанд.

Синоптик назвал 2018 год самым пожароопасным годом.

«К сожалению, в этом году пожаров тоже не мало, но их площадь в два раза меньше, чем в прошлом году», — добавил эксперт.