Вашингтон, , 20:14 — REGNUM

Американский бизнесмен и бывший независимый кандидат в президенты США Росс Перо скончался на 90-м году жизни. Об этом 9 июля сообщает CNN со ссылкой на представителей его семьи.

Росс Перо в 1962 году основал IT-компанию Electronic Data Systems, которую впоследствии прибрела General Motors за $2,5 млрд, а затем — Hewlett-Packard за $13,9 млрд. В 1988 году он основал новую компанию, Perot Systems, которая спустя два десятилетия была продана Dell за $3,9 млрд.

Перо известен своим участием в президентских выборах в США в 1992 и 1996 годах. В первый раз он набрал около 20% голосов в качестве независимого кандидата и занял третье место на выборах после Билла Клинтона и Джорджа Буша-старшего. Во второй раз Перо баллотировался от созданной им Партии реформ и набрал 8% голосов, уступив с большим отрывом Биллу Клинтону и Бобу Доулу.