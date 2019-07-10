Москва, , 04:07 — REGNUM

Масштабное исследование «Растём в России» планируется для понимания того, как цифровая среда воздействует на психику и поведение детей; первый этап исследования рассчитан на четыре года, и результаты появятся в 2022 году, полученные данные станут основой для трансформации системы образования и принятия управленческих решений. Одновременно обсуждается создание «цифровых» СанПиНов для школ. Как произошло, что попытки федерального центра осторожно подойти к использованию новых технологий в образовании сосуществуют с лихим проектом «Московская электронная школа», организаторы которого вообще не затруднили себя серьезными исследованиями, обсуждает корреспондент ИА REGNUMЕвгений Цоц.

МЭШ Иван Шилов © ИА REGNUM

Во всех московских школах в рамках проекта МЭШ (а ему уже четыре года) установили электронные доски и создали электронный контент, переведя школы на «цифру» в принудительном порядке. Мнение родителей не то, что не учли, а вообще не спросили, лишив родителей преимущественного права на воспитание детей (в противовес ст. 63 Семейного кодекса).

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Закон «Об образовании» запрещает применять методы, средства и технологии, вредящие физическому или психическому здоровью учеников, но МЭШ ввели без убедительных медицинских и психологических исследований. Многочисленные запросы ИА REGNUM по данной теме были проигнорированы. Зато хорошо известны результаты исследований, согласно которым практики, используемые в электронной школе, вредят здоровью, равно как известны ученики, чьему здоровью электронные доски уже навредили. И организаторов проекта отнюдь не смущает наличие ст. 21 Конституции РФ, где черным по белому написано, что никто без добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским или научным опытам. Так не пора ли к «Московской электронной школе» присмотреться правоохранителям?

Читайте подробности в статье Евгения Цоца «Почему организаторы МЭШ должны быть под следствием».