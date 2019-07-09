Астрахань, , 19:04 — REGNUM

В Астраханской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего Харабалинским районным отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы», обвиняемого в продаже персональных данных умерших лиц. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, заведующий из корыстных побуждений предоставлял персональные данные об умерших индивидуальному предпринимателю, который занимается оказанием ритуальных услуг. За эту услугу заведующий бюро получил 27 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в Советский районный суд города Астрахани.