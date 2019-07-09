Москва, , 18:54 — REGNUM

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте в связи с ухудшением погодных условий в столице.

Московское метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В вечерний час пик лучше выбирайте метро — на дорогах будет плотно, мокро и медленно. Если без машины никак, будьте осторожны и внимательны, и паркуйтесь подальше от рекламы и деревьев», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, ранее столичное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о надвигающейся на Москву грозе с дождём и ожидаемом усилении ветра до 15 метров в секунду.

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