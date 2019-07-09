Шебекино, Белгородская область, , 18:46 — REGNUM

В первом же городе, куда направились активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Город N», они нашли сомнительные закупки на 200 млн рублей.

«Город N» — инициатива активистов проекта «За честные закупки», приуроченная к 210-летию со дня рождения Н.В.Гоголя. Вместе с экспертами они выезжают в населенные пункты до 100 тысяч человек и проводят комплексную оценку закупок и бюджетных расходов. Информация о выявленных сомнительных закупках направляется в контрольные органы для дальнейшего расследования, а также заказчику для получения разъяснений.

«Это первый выезд активистов в таком формате и первая попытка разобраться, как реализуются программы развития в небольших муниципалитетах, как движется исполнение национальных проектов. Ключевое для нас — общение с жителями», — рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки, депутат Госдумы Антон Гетта.

Первым объектом мониторинга стал город Шебекино Белгородской области. Население — 42,5 тысячи человек. С 1 января 2018 по июнь 2019, по данным информационных систем, состоялось закупок на сумму 2,6 млрд рублей с местом поставки город Шебекино и Шебекинский городской округ. Общее количество процедур — 4 238 со средним процентом снижения на торгах 19,09%. Значительная доля процедур проходит с единственным участником.

Девять крупнейших закупок, если исключить закупки у естественных монополий на поставку топлива, энергоресурсов, водоснабжение, — капитальные ремонты и строительство школ, дорог, мостов, детских садов, покупка здания и квартир для переселения, приобретение техники. Общая стоимость этих лотов составила 590 млн рублей, что составляет четверть общего бюджета, потраченного через систему госзакупок. Из этих десяти закупок девять прошли с единственным участником.

«В целом картина выглядит характерной для небольшого города. Конкуренции здесь практически нет, особенно за крупные лоты. Что может говорить как о потенциальном сговоре, так и о банальном отсутствии сильных игроков и инициативы по приглашению сторонних организаций на свои тендеры. Порадовал тот факт, что не найдено закупок роскоши — дорогостоящих автомобилей, сувениров и прочих излишеств, причем ни в 2018−19 гг., ни в более ранние периоды. Единственная машина для администрации была закуплена за 1,1 млн руб. административно-хозяйственным обеспечением Шебекино в апреле 2017», — прокомментировал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Игорь Гладков.

Анализ закупок проведен по данным «СПАРК-Интерфакса», информационно-аналитической системы «Seldon» и официального сайта государственных закупок.