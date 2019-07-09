Астрахань, 9 июля 2019, 18:41 — REGNUM
В Астрахани прокуратура добилась замены аттестатов выпускникам, которые получили документы об окончании школы с опечатками. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба ведомства.
Прокуратура провела проверку опубликованной в СМИ информации о том, что выпускникам средней школы № 8 выдали аттестаты с ошибкой. Выяснилось, что такие аттестаты получили 22 ученика 11-х классов.
После вмешательства прокуратуры испорченные аттестаты заменили, директору школы внесли представления, трёх должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.