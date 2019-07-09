Купертино, США, , 18:32 — REGNUM

Американская компания Apple представила обновлённые модели ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro. Информация о новинках появилась 9 июля на официальном сайте производителя.

Основные изменения в MacBook Air касаются экрана — теперь дисплей Retinа ноутбука поддерживает технологию адаптивного баланса белого TrueTone.

В линейке MacBook Pro обновлена базовая и самая дешёвая версия ноутбука. 13-дюймовая модель Pro теперь оснащена сенсорной панелью Touch Bar и сканером отпечатков пальцев, а также получила процессор Intel Core i5 восьмого поколения.

Цена на MacBook Air снижена на $100 и для России теперь составляет 93 990 рублей. Стоимость MacBook Pro с дисплеем 13 дюймов осталась прежней — от 109 990 рублей.