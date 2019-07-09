Великий Новгород, , 18:30 — REGNUM

Арендатор мусорного полигона в Валдайском районе Новгородской области ОАО «Предприятие коммунального хозяйства» (ОАО «ПКХ») игнорирует требования надзорного органа по безопасному содержанию объекта, «что ведёт к возникновению угроз не только для окружающей среды, но и граждан». Об этом говорится в ответе на запрос ИА исполняющего обязанности начальника департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу Евгения Золотова.

Глава ведомства сообщает, что в декабре-январе инспекторы департамента Росприроднадзора по СЗФО совместно с экспертной лабораторией Росприроднадзора провели внеплановую проверку деятельности полигона, в рамках которой были выявлены многочисленные нарушения требований природоохранного законодательства.

Евгений Золотов, и.о. начальника департамента Росприроднадзора по СЗФО «В результате ОАО «ПКХ», эксплуатирующее объект размещения отходов, было привлечено к административной ответственности. Выданы предписания об устранении нарушений. В частности, прекратить размещение отходов на объекте, расположенном в границах населённого пункта. Предписание обществом было исполнено: приём отходов прекращён. Лицензия на деятельность по обращению с отходами аннулирована»

В ведомстве отметили, что «несмотря на тот факт, что приём отходов был прекращён, за арендатором объекта размещения сохраняется обязанность по поддержанию переданному ему имущества в надлежащем состоянии». Это означает, что ОАО «ПКХ» обязано соблюдать правила противопожарной безопасности, санитарные правила и гигиенические нормативы, правила содержания и благоустройства территории, а размещённые ранее на полигоне отходы во избежание возгорания и выделения в атмосферу вредных загрязняющих веществ должны были быть укрыты интертными материалами.

Однако внеплановая проверка департамента Росприроднадзора по СЗФО в июне 2019 года показала, что ничего этого не сделано.

Евгений Золотов, и.о. начальника департамента Росприроднадзора по СЗФО «Установлено, что изоляция твёрдых бытовых отходов не проведена, что создаёт угрозу самовозгорания полигона. Также на территории предприятия отсутствуют сотрудники, что исключает возможность контроля и принятия оперативных мер реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций»

Исполняющий обязанности начальника департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу Евгений Золотов отметил, что в связи с этим департамент вынужден был обратиться к губернатору Новгородской области Андрею Никитину для вмешательства в ситуацию. Аналогичные письма направлены также в региональное управление МЧС России и в администрацию Валдайского района Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после публикаций в социальных сетях об опасной ситуации на полигоне в Валдайском районе, в непосредственной близости от национального парка «Валдайский» и резиденции президента России, заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев заявил журналистам, что «в настоящий момент полигон закрыт, мусор на него не возится, там круглосуточно находится охрана, никаких возгораний там нет». При этом чиновник подчеркнул, что этот полигон «неподнадзорен ни правительству Новгородской области, ни ведомству Королева Владимира Евгеньевича (министр природных ресурсов, лесного хозяйства, недропользования и экологии Новгородской области, сын которого Олег Королев является директором ОАО «ПКХ» — прим. ИА REGNUM ). Зампред новгородского правительства Тимофей Гусев также сообщил, что власти завершают процедуру оформления территории полигона ТБО из границ населённого пункта — якобы эта ошибка была выявлена только в 2019 году, а что касается того, что свалка расположена в Валдайском национальном парке, чиновник заявил, что «сначала была там помойка, а потом вокруг помойки появился национальный парк».

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