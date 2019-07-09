Тулун, Иркутская область, , 18:24 — REGNUM

Добровольцы Волонтерского штаба «Молодой Гвардии Единой России» провели работы по подготовке городских очистных сооружений к запуску, шахта станции была полностью затоплена канализационными отходами и речным илом.

Добровольцы МГЕР очистили насосную станцию в Тулуне Mger.ru

Напомним, в Тулуне Иркутской области из-за прорыва защитной дамбы на реке Ия была полностью прекращена подача водоснабжения жителям домов.

Председатель Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов рассказал, что за прошедший день одна из групп добровольцев работала на городской насосной станции.

«Наши волонтеры участвовали в подготовке очистных сооружений города Тулуна к пуску, ребята работали стоя по пояс в канализационных отходах, вычерпывали воду и убирали речной ил. Благодаря этому, сотрудники Водоканала смогли добраться до оборудования и приступить к ремонту насоса. Пробный пуск произведен, трубы проверены на давление, вечером вода появилась в жилых домах одного из районов города по правому берегу реки Ия. У людей не было воды более 10 дней, первые часы она была техническая и непригодная для употребления, но это уже начало возвращения к нормальной жизни всего города», — подчеркнул Денис Давыдов.

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