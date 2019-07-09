Тулун, Иркутская область, 9 июля 2019, 18:24 — REGNUM
Добровольцы Волонтерского штаба «Молодой Гвардии Единой России» провели работы по подготовке городских очистных сооружений к запуску, шахта станции была полностью затоплена канализационными отходами и речным илом.
Напомним, в Тулуне Иркутской области из-за прорыва защитной дамбы на реке Ия была полностью прекращена подача водоснабжения жителям домов.
Председатель Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов рассказал, что за прошедший день одна из групп добровольцев работала на городской насосной станции.
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