Москва, , 18:10 — REGNUM

Брат экс-главы Дагестана, бывший депутат регионального парламента Раджаб Абдулатипов выступил в Лефортовском суде Москвы по делу бывшего премьера республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. Свидетель гособвинения был допрошен по ходатайству защиты экс-чиновников, пишет 9 июля у себя в Instagram адвокат Дагир Хасавов.

Напомним, бывший врио председателя правительства Дагестана Гамидов и бывший вице-премьер — министр экономики республики Юсуфов обвиняются в растрате бюджетных средств в размере 41 млн рублей, выделенных на реконструкцию здания в городе Махачкале под спецучреждение для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства.

«Свидетель гособвинения Раджаб Абдулатипов не подтвердил факт хищения на объекте ИВС, реконструированного в г. Махачкале, но подтвердил, что этот объект был признан лучшим Федеральной миграционной службой РФ по всем субъектам страны!» — написал Хасавов.

Адвокат также отметил, что брат экс-главы Дагестана в ходе заседания положительно охарактеризовал подсудимых и отметил их положительную роль во введении в строй в республике множества социальных объектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Гамидов и Юсуфов вместе с бывшим вице-премьером Дагестана Шамилем Исаевым и экс-министром образования и науки республики Шахабасом Шаховым были задержаны 5 февраля 2018 года. Всех четверых этапировали в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово». Экс-чиновники обвиняются в присвоении или растрате бюджетных денег при реализации в республике государственных программ.

Указанный эпизод против Гамидова и Юсуфова был выделен в отдельное производство, и первое заседание по нему состоялась в Лефортовском суде Москвы 11 июня. В ходе него гособвинитель заявил об угрозах, якобы поступивших в его адрес в связи с данным делом, и попросил перевести процесс в закрытый режим. Суд удовлетворил ходатайство прокурора, несмотря на возражения адвокатов и подсудимых.

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