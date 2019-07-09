Екатеринбург, , 17:56 — REGNUM

Из Казахстана не нужно переманивать талантливых студентов в Россию. Об этом на встрече со студентами и аспирантами УрФУ 9 июля заявил президент страны Владимир Путин.

«Когда я сказал, надо переманивать талантливых людей в Россию… Действительно, так и надо делать. Из Казахстана не надо! Почему? Потому. что у нас с такими странами, как Казахстан, должна быть другая задача, нужно объединять усилия. То, что эффективнее развивать в России — развивать в России, то. что эффективнее функционирует в Казахстане, нужно делать в Казахстане. И объединять усилия в рамках межгосударственных связей», — сказал президент.

Отметим, ответ прозвучал после вопроса девушки из Казахстана, которая училась в УрФУ. Лейла Кожакова успешно окончила аспирантуру УрФУ. Она предложила увеличить количество грантов для проведения совместных исследований учёными России и Казахстана.