Пекин, , 17:31 — REGNUM

В Китае запущена кампания по обеспечению железнодорожной безопасности, в особенности на высокоскоростных магистралях (ВСМ), сообщает 9 июля Синьхуа со ссылкой на Железнодорожное управление общественной безопасности КНР.

Заместитель начальника управления, входящего в структуру министерства общественной безопасности (МОБ) КНР Бай Шаоцян, отметив, что кампания продлится до конца 2019 года, пообещал нарушителям «нулевую терпимость», особенно в вопросах, угрожающих жизни и здоровью пассажиров. Он также подчеркнул, что важное значение в ходе кампании будет уделено информированию участников железнодорожного движения о соответствующих правилах.

Для справки: в 2018 году в КНР было совершено 3,37 млрд железнодорожных поездок.