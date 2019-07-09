Екатеринбург, , 17:24 — REGNUM

Президент России Владимир Путин готов поддержать идею проведения всероссийской акции «Ночь карьеры». С идей проведения такой акции в разговоре с президентом выступил один из студентов Уральского федерального университета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам обучающегося, союз студентов УрФУ регулярно проводит акции «Ночь карьеры» и «Весна карьеры». И эти акции пользуются огромной популярностью как среди студентов, так и среди работодателей. Владимир Путин несколько скептически отнёсся к идее проводить подобные мероприятия по ночам, отметив, что в ночное время нужно заниматься вопросами демографии, но всё же идею поддержал.

«Пумпянский по ночам спит. Так что лучше всё-таки, наверное, днём проводить. Но молодые люди по-особенному к ночам относятся. В принципе, можно и ночь карьеры сделать, если это создаёт базу для развития будущего, для профессионального роста», — сказал президент.

По его словам, важно, чем студенты планируют наполнить такое мероприятие. Он также попросил администрацию вуза обратить на это предложение внимание.

«Мы со своей стороны с удовольствием это поддержим. Вам спасибо за идею!», — сказал глава государства.