Москва, , 17:20 — REGNUM

Председатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») выступил против понижения требований к сточным водам, сливаемым в озеро Байкал. Об этом депутат рассказал 9 июля на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Весной 2019 года обсуждалась инициатива Минприроды РФ изменить нормативы вредного воздействия на экосистему озера Байкал. Планировалось внести изменения в существующий с 2010 года приказ № 63 «Об утверждении нормативов предельно-допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал» и понизить требования для сточных вод, которые должны были сливаться в Байкал.

По мнению ряда ученых, новые требования существенно увеличивали допустимую массу веществ, сбрасываемых со сточными водами в озеро, и представляли опасность для его экологии.

«Приказ прошел слушание и готовился к принятию, но мы написали официальное обращение на имя министра Дмитрия Кобылкина с просьбой вернуть приказ на доработку и обсудить его с научным сообществом, потому что, на мой взгляд, показатели не доработаны и сильно завышены, что недопустимо. На сегодняшний день приказ не подписан, не зарегистрирован и возвращен на обсуждение с экспертами и с научным сообществом», — рассказал Владимир Бурматов.

Также председатель комитета по экологии затронул тему судьбы байкальского эндемика — байкальской нерпы, которая обитает только на озере Байкал и больше не встречается нигде в природе. По словам Бурматова, не так давно была предпринята попытка разрешить охоту на байкальскую нерпу под предлогом того, что ее расплодилось слишком много.

«Я считаю, что мера была недопустимой, так как никто нам не назвал точного количества особей, — заметил депутат. — У нас был разговор в правительстве, и, когда меня пытались убедить, что охоту можно разрешить, я попросил показать подсчеты. Выяснилось, что нерп никто не считал, хотя в зимний период это делается элементарно. Просто кто-то решил, что охоту можно разрешить, и придумал, что нерп развелось слишком много. Эту ситуацию нам удалось остановить, никто не пытается подвергать ее пересмотру, но если будут, то наша позиция останется той же: эндемическим видом нам рисковать нельзя».

Бурматов также считает, что нет необходимости метить байкальских нерп с помощью спутниковых радиомаяков, потому что места их обитания понятны, а подсчеты количества особей легко провести в зимнее время. К тому же, установка меток может навредить животным.

В июле 2019 года стартует экспедиция, организованная фондом «Озеро Байкал», во время которой будет проведено мечение байкальской нерпы с помощью спутниковых радиомаяков, что позволит наблюдать за миграцией животных в акватории озера в течение нескольких месяцев.