Вашингтон, , 17:15 — REGNUM

Профессор Стэндфорског университета Ларри Джей Даймонд выпустил книгу под название «Ill Wind (дурной ветер) — спасение демократии от российской ярости, китайских амбиций и американской беспечности».

В своей работе автор книги утверждает, что защита и продвижение «демократических идеалов» целиком и полностью зависят от глобального лидерства США. Профессор Даймонд уверен, что США должны взять свое «традиционное место краеугольного камня демократии», в противном случае XXI век станет веком деспотизма.

«Если мы не возьмём наше традиционное место в качестве краеугольного камня демократии, сегодняшнее авторитарное волнение может стать цунами, которое даст возможность Владимиру Путину, Си Цзиньпину и их поклонникам превратить XXI век в тёмное время деспотизма», — пишет автор.

На представлении книги присутствовали: бывший посол США в Москве Майкл Макфол, генеральный директор Chamberlain Project Кара Маккормик и журналист Владимир Кара-Мурзма.

При этом Кара-Мурза заявил, что «перед ними» (по всей видимости перед внесистемной российской оппозицией) стоит задача подготовить российское молодое поколение к «задаче по смене путинского режима, которая ждёт их в будущем».