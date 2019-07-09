Чебоксары, , 17:05 — REGNUM

В Чувашии разработан проект об утверждении формы «Сертификата молодожёнов», который планируется вручать в день бракосочетания с целью «раннего выявления заболеваний репродуктивной системы». Соответствующий проект документа вынесен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно проекту, «Сертификат молодожёнов» планируется выдавать в день государственной регистрации заключения брака. Он будет подтверждать право супружеской пары на получение внеочередного медицинского обслуживания в двух медицинских организациях — президентском перинатальном центре и городской клинической больнице № 1.

Ожидается, что сертификат будет действовать один год с момента его вручения, по истечении которого срок действия продлевать не планируется. Ежегодно планируется выпускать сертификаты тиражом 6 тыс. экземпляров.

Когда будет выдан первый сертификат, не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года подписан указ о выдаче сертификатов молодожёнам «в целях улучшения репродуктивного здоровья в Чувашской Республике, повышения рождаемости и укрепления института семьи». Сертификат будет вручать для медобследования «в целях раннего выявления заболеваний репродуктивной системы и консультирования по вопросам планирования семьи».

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Напомним, в Чувашии бесплодием страдает 17−18% супружеских пар. В структуре бесплодного брака 60% составляет женское бесплодие, которое в 46,7% случаев является первичным, в 53,3% — вторичным.