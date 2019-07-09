Москва, 9 июля 2019, 17:01 — REGNUM
В Московском регионе в ближайшее время ожидается гроза с дождём и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.
«По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства.
МЧС призывает граждан проявлять осторожность на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не находиться вблизи водоёмов.
Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию в связи с ожидаемым ухудшением видимости на дороге, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.