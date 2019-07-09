Рига, , 16:52 — REGNUM

Как сообщила министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле, 9 июля возглавляемое её министерство проведёт совместное с сообществом врачей обсуждение вопроса о легализации в стране эвтаназии — возможности безнадёжно больного пациента отказаться от того, чтобы его возвращали к жизни и реанимировали. В обсуждении примут участие Латвийское общество врачей, специалисты по медицинской этике, юристы.

«Доктор Эва Штейна и общество врачей, специалисты по медицинской этике, юристы и министерство здравоохранения, работаем над урегулированием вопроса о последней воле пациента, а также о праве врача принимать решение о реанимации. Это не потребует дополнительных средств, но позволит уважать желание пациента перед уходом из жизни», —передаёт слова министра «Голос Балтии».

По законодательству Латвии, все решения по ведению пациента принимает его лечащий врач. При этом медики обязаны бороться за жизнь пациента до последнего.

С марта 2017 года на латвийском портале опросов ManaBalss.lv ведётся сбор подписей за легализацию в стране эвтаназии, но нужные для рассмотрения инициативы в парламенте десять тысяч голосов до сих пор не набраны. Инициаторы опроса указывают, что эвтаназия уже легализована в Бельгии, Голландии, Люксембурге и пяти штатах США — Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне, Монтане и Вермонте.