Ярославль, , 16:36 — REGNUM

Ярославский областной суд отменил решение Кировского районного суда в пользу ООО «СВЕЗА-Лес», которое проектирует целлюлозный комбинат на Рыбинском водохранилище в Вологодской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом суде.

Молоток судьи Pixabay.com

Как ранее сообщало Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура вынесла предостережение ООО «СВЕЗА-Лес». Речь шла о том, что заказчик проекта завода должен провести общественное обсуждение природоохранных мер не только в Вологодской, но и Ярославской области. Прокуроры посчитали, что целлюлозный завод окажет негативное воздействие на территорию соседнего региона. В связи с этим и было объявлено предостережение.

«СВЕЗА-Лес» оспорила это предостережение в Кировском суде Ярославля и выиграло иск. Однако природоохранная прокуратура и департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области обжаловали решение первой инстанции в областном суде.

Своим определением облсуд отменил решение суда первой инстанции. Предостережение таким образом осталось в силе. Если оно устоит и в дальнейших инстанциях, это даст возможность ярославским властям требовать обсуждения проекта и на территории Ярославской области. Пока что прошли обсуждения только технического задания при разработке мероприятий по охране природы (включая оценку негативного воздействия на окружающую среду). Впереди еще два этапа общественных обсуждений.

А, значит, есть шанс, что общественность региона также будет включена в обсуждение строительства экологически опасного объекта.

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