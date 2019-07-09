Ашхабад, , 16:17 — REGNUM

В 2019 году в высшие учебные заведения Туркмении смогут поступить 12 242 абитуриента, что на 3 392 человека или на 38% больше, чем в 2018 году, пишет «Туркменистан сегодня».

Отметим, что при этом на платной основе будут обучаться 8 054 человека, а бюджетные места в вузах в текущем году выделили только для 4 188 будущих студентов-первокурсников.

Читайте также: В Туркмении у студентов будут изымать деньги, привезенные из-за рубежа

Также стало известно о том, что с учетом потребностей различных отраслей увеличено количество специальностей и расширен набор абитуриентов в средние профессиональные учебные заведения Туркмении, сообщает «Туркменистан. Золотой век».

В нынешнем году 42 туркменские средние профессиональные школы в соответствии с заказами министерств, отраслевых ведомств, предприятий и организаций, примут 9 063 новых учащихся.

Читайте также: Туркмения не признает дипломы иностранных вузов по 146 специальностям