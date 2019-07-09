Калуга, , 16:07 — REGNUM

В Калуге 125 местных жителей, проживающие в пятиэтажках на улице Белинского, подписались под коллективным обращением к местным властям против строительства соседнего 25-этажного здания. В своём обращении возмущенные калужане просят проверить законность строительства высотки. Как сообщили 9 июля корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, ограничений по высотности зданий в этом микрорайоне нет.

В частности, об этом заявила на планёрке в горуправе, где разбиралась ситуация со строительством высотного здания на улице Белинского, заместитель городского головы Калуги, начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия Ковтун.

«Разрешение на строительство этого дома было выдано в соответствии с Градостроительным кодексом. Насколько я знаю, проводились проверки по выдаче разрешения. Все в рамках закона. Разработаны и проекты планировки и межевания этой территории, которые общественные слушания прошли, рассматривался данный проект и на градсовете, — сказала Юлия Ковтун.

Чиновница предложила внести изменения в правила землепользования и застройки, предусматривающие возможность уменьшения этажности зданий, получивших «прописку» на уже застроенной менее высокими зданиями территории.

Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский идею своего заместителя поддержал:

«Кратного увеличения этажности быть не может. 25-этажное здание среди пятиэтажек — это, конечно, нонсенс. Оно будет торчать, не говоря уже о нагрузке на инфраструктуру».

Градоначальник также предложил создать комиссию, которая будет рассматривать вопросы строительства таких зданий перед принятием окончательного решения.

По мнению Разумовского, сейчас решения, которые принимаются, не всегда обсуждаются с депутатами и общественностью. Впрочем, оказалось, что такая комиссия при горуправе существует, однако её деятельность пока не публична. Из-за этого, по мнению градоначальника, вокруг таких строек и возникают скандалы, когда выясняется, что разрешение выдавалось на строительство одного объекта, а на этом месте вырастает совершенно другой.

Ранее в Калуге разгорелся скандал вокруг строительства медицинского центра на калужской улице Воронина по соседству с находящимся в запущенном состоянии нежилом домом конца XVIII — начала XIX века. По мнению местных краеведов, восьмиэтажное здание медицинского назначения «портит облик купеческой Калуги».

По словам Дмитрия Разумовского, земельный участок на улице Воронина долгое время пустовал, поэтому и было выдано разрешение на строительство. Никаких ограничений строительства в плане участка не было предусмотрено.

«Мы договорились, что на градостроительном совете подробно обсудим архитектурные и колористические решения для того, чтобы дом более органично вписывался в прилегающую к нему архитектуру», — подчеркнул городской голова Калуги.