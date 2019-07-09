Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM

Рост числа онкологических заболеваний среди женщин детородного возраста становится одним из факторов, негативно влияющих на демографическую ситуацию. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом рассказал журналистам в Петербурге главный врач Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Петрова Андрей Карицкий.

Главный внештатный онколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев, ссылаясь на данные Росстата, отметил, что наибольший показатель смертности женщин до 44 лет даёт рак шейки матки. Это характерно и для Санкт-Петербурга.

«В прошлом году, если посмотреть статистику, у нас большое, на мой взгляд, для пятимиллионного города количество женщин до 45 лет умерло от рака шейки матки. Что это такое? Это значит не наступившая беременность, нерожденные дети, это женщины репродуктивного возраста, которые никогда не станут матерями. Это только те, кто закончил свой путь, к сожалению. А сколько из них были прооперированы и потеряли возможность рождать детей», — сказал, в свою очередь, Андрей Карицкий.

Одним из главных направлений в борьбе с раком врачи сейчас видят в практике скрининга. Она заключается в том, чтобы выявлять заболевания среди здоровой группы лиц, по каким-либо параметрам подверженным риску развития патологий. Такая мера поможет обнаружить онкологическое заболевание на ранних стадиях и устранить его.

В Петербурге реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019−2024 годы». 2019 год объявлен в городе Годом борьбы с онкологическими заболеваниями.

С 20 по 23 июня 2019 года в Петербурге прошел международный онкологический форум «Белые ночи». Целью форума стало объединение мирового медицинского сообщества для обмена опытом и информацией, для того чтобы в последующем улучшить качество оказываемых медицинских услуг и, главным образом, снизить заболеваемость и смертность населения.