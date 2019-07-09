Москва, , 15:49 — REGNUM

Рамочный законопроект о фитнес-центрах Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM9 июля. Законопроект направлен на повышение безопасности для занятий спортом, подчеркнул автор инициативы депутат Госдумы Дмитрий Пирог («Единая Россия»).

«Принятие закона позволит повысить качество услуг и будет способствовать защите прав работников фитнес-индустрии», — отметил парламентарий.

Законопроектом предлагается ввести новый вид спортивных клубов — «фитнес-центр». Определяются правовое положение фитнес-центров, их права и обязанности.

Регламентируются особенности деятельности специалистов в области физической культуры и спорта, работающих в фитнес-центрах.

Теперь органы власти получат легальную возможность содействовать фитнес-центрам как спортивным клубам, отметил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

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