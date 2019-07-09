Рим, , 15:45 — REGNUM

В рамках социальной кампании против суррогатного материнства в течение пятнадцати дней по Риму будут курсировать грузовики с плакатами на бортах, передает Il Giornale во вторник, 9 июля.

На плакатах изображены «дети», помещенные в банки, на этикетках которых представлены также «имена» детей и штрих-коды.

По замыслу авторов, такие плакаты должны напомнить, что дети не являются «продукцией». Кампанию проводят движение «За жизнь и семью» и Всемирный семейный конгресс.

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