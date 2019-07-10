Балашиха, Московская область, , 01:33 — REGNUM

Из крупнейшего города Московской области — Балашихи — до столицы по утрам добраться пешком быстрее, чем на транспорте. С этим согласны и таксисты, и пассажиры. О том, в каких пробках стоят жители города, ежедневно едущие на работу и учебу в Москву, рассказывают в статье-фоторепортаже корреспонденты ИА REGNUMЕвгений Цоц и Дарья Чернышова.

Пробки в Балашихе Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Пробки здесь всегда, с 7 утра и до 11 вечера. Один из местных жителей рассказал, что тратит на дорогу до Москвы по 4 часа в день, при том, что на работу ему — к 6:30, и это еще не худший вариант:

«В 6 утра еще можно минут за 30−40 на маршрутке или автобусе доехать, а с 7−8 часов — уже полтора часа минимум до МКАДа. Есть автобусы, которые объезжают пробки, на них приятнее всего ездить».

В Балашихе ремонтируют дорогу на 26-м километре Горьковского шоссе, увеличивают количество полос, строят эстакаду, и строительство ведет к новым пробкам. Более того, есть среди местных мнение, что расширение дороги не поможет избавиться от пробок, ведь когда проблему заторов в районе Реутова обещали решить в 2009 году с постройкой моста, то не предвидели (или предвидели), что пробка сместится в Балашиху.

«Сейчас построили новые развязки. Где пробка? На выходе из Балашихи. Я каждый день куда-нибудь езжу из Балашихи. Но я богатый человек: я могу пешком, на велосипеде, на автобусе, на автомобиле. Удобнее всего пешком или на велосипеде, если дистанция большая», — делится местный житель.

А самое примечательное, что правительство РФ отказало Московской области в продлении метрополитена в подмосковную Балашиху и другие города-спутники Москвы. Зато новые станции метро в районах вообще без существенной застройки — это, видимо, то, в чем у граждан есть экстренная необходимость. Или не у граждан?

Читайте материал Евгения Цоца и Дарьи Чернышовой «"Стоит всегда»: как Балашиха живёт в пробках и нужно ли ей метро».